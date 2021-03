Motsi Mabuse: Jubel-News - Ihre Fans gratulieren ihr

Wie Motsi Mabuse nun verrät, wird ihr aktuell eine ganz besondere Ehre zu teil! So ist sie das neue Covergesicht der Südafrikanischen "Woman and Home". Für Motsi ein ganz besonderer Moment. So erklärt sie: "Danke Woman and Home, dass ihr dieses Cover nach Südafrika gebracht habt! Ich erhalte so viel Liebe aus der Heimat!!! Es berührt dich einfach anders, wenn es von deinen Leuten kommt!!!" Wow! Das so eine wundervolle Nachricht von ihren treuen Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich...