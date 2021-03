Motsi Mabuse: Liebestragödie mit bitteren Folgen

Und zwar keine Geringere als Profitänzerin Christina Luft (31). Die verkündete ganz unverblümt, dass sie Lust hätte, als Jury-Mitglied an der Tanzshow teilzunehmen. Bahnt sich eine Katastrophe hinter der Kulisse von "Let‘s Dance" an? Will sie Motsi vom Thron stoßen? Versucht sie dafür vielleicht sogar, Llambi um den Finger zu wickeln?

Dass der gebürtigen Kirgisin jedes Mittel recht ist, um an ihr Ziel zu gelangen, davon ist ihr Ex-Freund Evgeny Vinokurov (31) laut "Woche heute" überzeugt: "Ich vermute, sie wollte schon immer ein öffentliches Leben führen."