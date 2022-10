Motsi Mabuse: Sie brauchte die Scheidung! Ihre Ehe war ein Albtraum

Fast 15 Jahre, von 1999 bis 2014, waren die beiden beruflich und privat ein Paar, elf Jahre davon verheiratet. Nach außen hin ließ Motsi es sich nicht anmerken, aber glücklich war sie mit Timo nur in den ersten Jahren ihrer Beziehung. "Es gab jeden Tag Streit", erzählt sie. "Ich war schon länger nicht mehr in ihn verliebt wie am Anfang." Und weiter: "Ich hasse es, Menschen zu enttäuschen. Darum habe ich fast ein ganzes Jahrzehnt gebraucht, um meine Ehe zu beenden."

Timo war Motsis erster Freund. Die beiden lernten sich auf einem Tanz-Wettbewerb in England kennen. Motsi war gerade von ihrem Tanzpartner sitzen gelassen worden: "Mein Selbstwertgefühl war ganz unten." Als 18-Jährige zog sie von Südafrika zu dem Profisportler nach Deutschland, drei Jahre später heiratete das Paar. Auf dem Parkett feierten die beiden zusammen Erfolge, wurden deutsche Meister im Lateinamerikanischen Tanz. "Sogar als wir den Titel geholt hatten und ganz oben waren, hatte ich immer noch das Gefühl, nicht gut genug zu sein." Gründe dafür waren, so berichtet es Motsi in ihren Erinnerungen, Timos dominantes Verhalten – und sein Kontrollwahn! Er habe den Ton in ihrer Partnerschaft angegeben, Motsis Einnahmen als Tanzlehrerin und für TV-Auftritte allein verwaltet. Sie selbst habe nur ein Taschengeld von ihm bekommen. Er habe ihr sogar vorgeschrieben, was sie essen durfte – fatal, denn das Thema Ernährung war lange schon ein heikles in Motsis Leben: "Als Profi-Tänzerin kämpfst du permanent mit deinem Gewicht. Als ich gerade mal 50 Kilo wog, verlangte ein Lehrer von mir, ich solle noch mehr abnehmen …"