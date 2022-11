Motsi Mabuse: Sie wird bei "Let's Dance" ersetzt!

Sie und ihre Kollegen Jorge González und Joachim Llambi sollen eigentlich die Tänze der Promis und Profis bewerten. Doch Sender RTL hat bereits angekündigt, dass Motsi an vier Terminen (05.11. in Dortmund, 12.11. in Nürnberg, 19.11. in Stuttgart und 26.11 in Hannover) durch Profitänzerin Isabel Edvardsson ersetzt wird.