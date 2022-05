Motsi Mabuse: So eiskalt führt sie Ehemann Evgenij an der Nase herum

Gegenüber "Das Neue" geriet Motsi Mabuse nun über ihre Ehe in Plauderlaune und gab ein paar ganz intime Details zu ihrem Zusammenleben mit ihrem Liebsten preis. So offenbarte sie unter anderem, dass sie Evgenij zwar das Gefühl gibt, dass er alles unter Kontrolle hat, im Verborgenen sie allerdings die Stippen zieht. Motsi erklärt: "Vielleicht bin ich ein bisschen mehr der Boss – aber verraten Sie es nicht meinem Mann! Bei uns ist alles durchgetaktet und immer genau geplant. Mein Mann und ich reden sehr viel, sind den ganzen Tag über in Kontakt. Es gibt nie Leerlauf daheim, weil immer irgendetwas zu tun ist." Wow! So privat erlebt man Motsi definitiv selten. Doch nicht nur ihr Ehemann ist Motsi eine enorme Unterstützung! Auch ihre Schwiegereltern machen alles, um den beiden Tänzern den Rücken freizuhalten! Motsi fügt hinzu: "Die Schwiegereltern da zu haben, entlastet meinen Mann und mich sehr. Das Kind spielt mit Oma und Opa, und wir bekommen als Eltern viel mehr Schlaf. Wenn Evgenij und ich nach Hause kommen, ist gekocht, alles liegt an seinem Platz, das Kind spielt. Es ist wie Magie!"

Ob uns Motsi in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr privaten Beichten dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!