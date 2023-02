Motsi Mabuse: Trauriger Abschied! Drama kurz vor dem "Let's Dance"-Start

Motsis Nerven liegen blank

In den letzten Wochen nahm sie sich eine Auszeit bei ihrer Familie in Südafrika. Auf Instagram postete sie immer wieder Bilder, auf denen sie vor Glück strahlte. Sie schwärmte davon, wie wundervoll es sei, zu Hause zu sein: "Südafrika wird für mich immer etwas Besonderes sein (…), dazu zählt auch, dass immer eine Last von mir fällt, weil ich mich hier aus irgendeinem Grund fast nie hinterfrage", verriet der TV-Star. Oje, nur in der Heimat kann Motsi den schrecklichen Stress vergessen, der auf ihr lastet.

Und der hat es in sich! Neben "Let’s Dance" hat Motsi Verpflichtungen bei "Strictly Come Dancing", der britischen Version der Tanzshow. Und offenbar auch bald in den USA. Dort ist die Strahlefrau heiße Jury-Anwärterin für die Show "Dancing with the Stars". Ein Sprungbrett für eine internationale Karriere! Aber wie will sie das bloß alles schaffen? Die sympathische Südafrikanerin betreibt mit ihrem Ehemann Evgenij Voznyuk ja außerdem eine eigene Tanzschule. Und dann ist da noch ihre kleine Tochter, die natürlich ganz viel Mama-Zeit braucht.

Wie schwer ihr der Spagat zwischen Kind und Karriere mittlerweile fällt, wurde Motsi jetzt in Südafrika bewusst. Am liebsten wäre sie dageblieben! Der Abschied zerriss ihr fast das Herz. "Mein Zuhause zu verlassen tut immer weh ... dabei ist es schon 22 Jahre her, dass ich weggezogen bin." Dazu ein Tränensmiley. Gefolgt wurde das Statement von einem Foto, auf dem die Jurorin traurig in die Kamera schaut.

Kein Wunder, dass sich Jorge González und Joachim Llambi große Sorgen um ihre Strahlefrau machen! Bricht Motsi ihre Zelte in Deutschland endgültig ab? Es wäre ein Jammer.