Motsi Mabuse & Ehemann Evgenij: Jubel-News - Jetzt bricht es aus ihr heraus

"Wir sind ein Team! Das wertvollste Geschenk, das wir jemandem anbieten können, ist unsere Aufmerksamkeit. Ich habe Lücken, du hast Lücken, wir füllen die Lücken des anderen. Eine perfekte Beziehung ist eigentlich nicht perfekt, es ist nur so, dass beide Menschen nie aufgeben. Jede gute Beziehung, basiert auf Respekt, Liebe und Freundschaft" schreibt Motsi zu dem Schnappschuss, der an ihrer Hochzeit mit Evgenij entstanden ist. Das solche Worte von ihren treuen Fans nicht lange unentdeckt bleiben, ist kaum verwunderlich. So kommentieren sie: "Einfach ein tolles Team" sowie "Ich finde man sieht in deinen Augen welch eine Liebe zwischen euch ist". Mehr Fan-Begeisterung geht wohl kaum. Ob Motsi uns in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Bildern und Liebesgeständnissen dieser Art versorgen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...