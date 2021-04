Motsi Mabuse & Rúrik Gíslason: Liebes-Hammer! Ihre Gefühle sind echt

Denn Rúrik sucht wohl nicht nur die Nähe zu Valentina und Renata, sondern scheint auch Tänzerin Christina Luft (31) klasse zu finden. Er liked fleißig ihre Instagram-Fotos – was wohl deren Freund Luca Hänni (26) dazu sagt? Der Schweizer und die süße Brünette lernten sich letztes Jahr in der Show kennen – und lieben. Er trennte sich noch während der Show von seiner langjährigen Freundin! Auch Christinas Tanz-Partner Jan Hofer (69) ist verzückt, kann die Finger nicht von ihr lassen, nimmt sie immer wieder in den Arm ... Droht hier also das nächste Eifersuchts-Drama?

Auch Joachim Llambi (56) könnte Rúrik als Bedrohung sehen – schließlich war er sonst der Hahn im Korb, neckte die attraktiven Kandidatinnen. Für den eitlen Wertungsrichter sicherlich ein ungewohntes Gefühl. Unfassbar, was für ein Liebes-Wirrwarr durch den durchtrainierten Sportler ausgelöst wird ...