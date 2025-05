Nach 35 Jahren: Was hinter Thomas Gottschalks Rückzug steckt

In der aktuellen Ausgabe von "Denn sie wissen nicht, was passiert" (10. Mai 2025) sorgte Thomas Gottschalk für eine Überraschung: Der Moderator kündigte in der Liveshow seinen Abschied vom Samstagabendfernsehen an. Nach Jahrzehnten auf der Bühne möchte er künftig kürzertreten.