Was als charmantes Konzert-Gimmick begann, hat sich mittlerweile zum Highlight bei jeder Coldplay-Show entwickelt: die berühmt-berüchtigte Kiss-Cam. Sie fängt ahnungslose Pärchen im Publikum ein, sorgt für Lacher, Rührung – und gelegentlich auch für Skandale. Erst vor Kurzem ging ein Vorfall in Boston um die Welt, als CEO Andy Byron in flagranti mit seiner Affäre erwischt wurde und daraufhin sogar seinen Job verlor. Inzwischen hat die Kamera längst wieder zugeschlagen – und trifft diesmal ein echtes Promi-Paar!