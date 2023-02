Nach dem "Bergdoktor"-Aus: Dieser Arzt übernimmt!

Die 16. Staffel vom "Bergdoktor" neigt sich dem Ende zu. Und die Fans fiebern noch einmal si richtig mit. Denn Martin Gruber (Hans Sigl) will tatsächlich nach New York zu seiner Ex Franziska und seinem Sohn Johann. Ob er jemals zurückkommt? Das ist ungewiss.

Der Arzt hat sogar schon einen Ersatz für seine Praxis gefunden. Dr. Gassinger übernimmt nur zu gerne - und zwar nicht nur für den Zeitraum, wenn Martin in den USA ist, sondern auch für immer. Denn obwohl eigentlich nur sechs Monate geplant sind, blickt Martin nachdenklich in die Zukunft. "Sollte das alles anders kommen, wie ich mir das vorstelle, dann könnte es sein, dass ich gar nicht mehr zurückkomme. Das heißt, sie haben die Option, die Praxis zu kaufen", erklärt er.

Ein harter Schlag für die Fans, der das Warten auf die nächste Staffel noch schwieriger macht. Immerhin wird diese nun etwas versüßt - und zwar mit einem anderen TV-Arzt...