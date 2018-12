Nach Ex-Frau Lilly: Jetzt packt auch Boris Becker aus!

Reddit this

Es ist erst wenige Tage her, dass beim Jahresrückblick von über ihre gescheiterte Ehe sprach. Nun äußerte sich auch zu dem Thema.

Boris Becker packt aus

"Ich schaue eigentlich nie zurück. Aber wie jedes Jahr hat auch dieses wieder Höhepunkte und Tiefschläge gehabt. Manche davon sind bekannt, manche nicht", erzählte der 51-Jährige am Samstagabend am Rande der "Ein Herz für Kinder"-Spendengala in Berlin. Trotzdem zeigte er sich gut gelaunt und scherzte sogar herum.

"Insgesamt bin ich wieder mobiler und kann wieder mehr Sport machen. Ich bin ja wieder auf dem Markt, da muss ich alles dafür tun", witzelte der Tennis-Star, der sich im Herbst einer Knie-OP unterziehen musste. Trotz der Rückschläge im Jahr 2018 blickt er nun positiv in die Zukunft: "Meiner Familie geht es gut, ich bin gesund und kann nach wie vor kraftvoll zubeißen. Das ist das Wichtigste."