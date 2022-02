Nach Liebes-Aus: Schlammschlacht! Sohel schießt gegen Daniela Büchner

"Es hat sich herauskristallisiert, dass wir zu verschieden sind und einfach andere Ansichten haben", verkündete Sohel bei Instagram. "Wir waren in der Kennenlernphase und so ist das eben… Es ist traurig, wenn die Leute mehr reden als sie sollten. Ich bin aber keine Person, die große Schlammschlachten macht", so Danni Büchner bei RTL.