Nach Lilly Becker: Auch Boris könnte "Dschungelkönig" werden!

Für das neue Netflix-Format "Bear Hunt – Die Promi-Jagd" begab sich Boris Becker mit einer Gruppe britischer Prominenter auf ein waghalsiges Abenteuer in den südamerikanischen Regenwald. Anders als der Name vielleicht vermuten lässt, wird kein waschechter Bär den Stars zum Verhängnis, sondern Survival-Experte Bear Grylls. Seine Mission: Herausfinden, welcher der Promis echte Überlebensinstinkte besitzt.

Doch für Boris war das Abenteuer schneller vorbei als gedacht. Bereits in der ersten Episode verletzte er sich bei einer Challenge so schwer, dass er die Show frühzeitig verlassen musste. Ein bitterer Rückschlag für den ehemaligen Tennisstar, der gerne länger am Wettbewerb teilgenommen hätte. Während Lilly in Australien noch um den Titel kämpft, endete Boris' Dschungelerlebnis also, bevor es richtig begonnen hatte.