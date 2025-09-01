Nach "Love is Blind: UK"-Reunion: Große Enttäuschung um Kieran & Meghan

In den Kommentaren auf Instagram kocht die Stimmung hoch. Unter dem Account von NetflixUK schreiben Fans: "Kieran hat gelogen, um seine Frau zu unterstützen. Fair, ich kann ihm nicht mal böse sein" und "Sie haben beide eine LÜGE erzählt. Diese Lüge scheint nur gerechtfertigt, weil Javen sich shady verhalten hat. Aber man sollte sich merken: Äußert nur Dinge, wenn ihr euch wirklich sicher seid." Viele kritisieren, dass Meghan mit ihrer Spekulation falsche Eindrücke erzeugte und Kieran sie dabei deckte. Für zahlreiche Zuschauer ein klarer Vertrauensbruch.