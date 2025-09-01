Nach "Love is Blind: UK"-Reunion: Große Enttäuschung um Kieran & Meghan
Fans sind fassungslos: Nach der Reunion von "Love is Blind: UK" stehen Kieran und Meghan unter schwerem Beschuss – wegen einer Lüge um den Vorhang der Fotobox und wegen Kierans radikalem Make-over.
Kieran und Meghan trugen bei der Reunion passende gründe Outfits und sind noch immer glücklich verheiratet. Trotzdem gibt es jetzt Ärger.
© Cr. Courtesy of Netflix/Corinne Cumming © 2025
Die große Reunion von "Love is Blind: UK" sollte eigentlich Antworten liefern und alte Wogen glätten. Doch ausgerechnet Kieran und Meghan (während der Dreharbeiten beide 28), die bei vielen Zuschauerinnen und Zuschauern bisher als eines der stabileren Paare galten, sorgen nun für hitzige Diskussionen. Grund dafür sind nicht nur fragwürdige Aussagen – sondern auch Kierans neuer Look.
"Lüge" um die Fotobox sorgt für Ärger
Im Mittelpunkt der Kritik steht ein Vorfall rund um den berüchtigten Vorhang der Fotobox. Meghan hatte während der Show gegenüber Katisha (31) angedeutet, dass Javen (28) und Sophie (28) möglicherweise mehr als nur harmlose Fotos hinter dem Vorhang gemacht haben könnten, da sie sich hinter einem Vorhang versteckt hätten. Kieran stützte diese Aussage – doch inzwischen ist klar: Die beiden erzählten nicht die Wahrheit.
In den Kommentaren auf Instagram kocht die Stimmung hoch. Unter dem Account von NetflixUK schreiben Fans: "Kieran hat gelogen, um seine Frau zu unterstützen. Fair, ich kann ihm nicht mal böse sein" und "Sie haben beide eine LÜGE erzählt. Diese Lüge scheint nur gerechtfertigt, weil Javen sich shady verhalten hat. Aber man sollte sich merken: Äußert nur Dinge, wenn ihr euch wirklich sicher seid." Viele kritisieren, dass Meghan mit ihrer Spekulation falsche Eindrücke erzeugte und Kieran sie dabei deckte. Für zahlreiche Zuschauer ein klarer Vertrauensbruch.
Aber: Kieran erklärte während der Reunion, er stecke hinter der Aussage. Im Club sei es dunkel gewesen, er zudem betrunken.
Kritik auch an Javen – doch Fokus bleibt auf Meghan und Kieran
Dass sich das Paar an Katisha wandte und sie über Javens zwielichtiges Verhalten in Kenntnis setzte, wird von den allermeisten nach wie vor als korrekt bezeichnet. Immerhin steht spätestens nach der in der Reunion erneut gezeigten Flirt-Szene kein Zweifel mehr, dass er sich an Sophie heranmachte.
Ein großer Teil der Wut richtet sich also auch gegen Javen, dem Gaslighting und respektloses Verhalten vorgeworfen werden. Trotzdem hat sich das Blatt gewendet, denn bevor Netflix ein Foto der Photobooth zeigte und aufklärte, dass diese überhaupt keinen Vorhang hatte, glaube Javen niemand. Dass Kieran und Meghan sich mit ihrer Ungenauigkeit angreifbar gemacht haben, sorgt für eine tiefe Enttäuschung in der Community.
Kierans Make-over fällt bei Fans durch
Als wäre der Reunion-Skandal nicht schon genug, sorgt auch Kierans neues Styling für Gesprächsstoff – allerdings im negativen Sinn. Besonders seine Frisur sorgt auf X (ehemals Twitter) für Spott. Kommentare wie "Warum hat Kieran das mit seinen Haaren gemacht?", "Bin etwas abgelenkt von Kierans Haaren… was ist da los?" oder "Kierans Haare sind ein Jumpscare, die Produzenten sollten aufhören, sie zu zeigen" machen deutlich: Das Publikum ist alles andere als begeistert.
Ein User bringt die Meinung vieler auf den Punkt: "Kieran ist der erste Mann, der vor der Ehe besser aussah. Tut mir leid, aber dieser Haarschnitt ist … einfach nein."
Vom Traumpaar zur Enttäuschung?
Noch vor wenigen Wochen galten Meghan und Kieran als beliebtes Paar – charmant, authentisch, echt. Nach der Reunion hat sich das Bild einen kleinen Knacks bekommen. Ihrem Favoriten-Status tut das aber keinen Abbruch – nicht zuletzt, weil sie das einzige Paar der Staffel sind, das überhaupt noch zusammen ist.