Nach mysteriösem Fehlen bei "Kampf der Realitystars": Christin Okpara bricht ihr Schweigen

In der fünften Folge der Reality-Show "Kampf der Realitystars" fällt eines sofort auf: Christin Okpara, sonst nie um einen Auftritt verlegen, fehlt in der entscheidenden Nominierungsrunde. Zwar musste sie die Show bereits in Folge 4 verlassen, doch Fans hatten mit ihrem Auftritt auf der Zuschauertribüne fest gerechnet.