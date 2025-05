"Arme kranke Seele: Ruhe in Frieden" - So trauern die Stars um Nadja Abd el Farrag!

Die Nachricht vom Tod von Nadja Abd el Farrag – vielen bekannt als „Naddel“ – hat die deutsche Promiwelt tief getroffen. Die 60-Jährige verstarb am 9. Mai 2025 in einer Klinik in Hamburg an Organversagen. Zurück bleiben Erinnerungen an eine Frau, die in den 90ern aus der Glitzerwelt nicht wegzudenken war – und die in den letzten Jahren immer mehr aus dem Licht der Öffentlichkeit verschwand.