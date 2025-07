Nach Ozzys Tod: Warum Sharon Osbourne ihr Herz nicht neu vergeben will

Auch Tochter Kelly Osbourne äußerte sich laut dem "Spiegel" öffentlich zu dem Verlust ihres Vaters. In ihrer Instagram-Story schrieb sie: "I feel unhappy I am so sad. I lost the best friend I ever had.” (dt.: Ich fühle mich unglücklich. Ich bin so traurig. Ich habe den besten Freund verloren, den ich je hatte.) Die Worte stammen aus dem Lied "Changes“, das sie 2003 gemeinsam mit Ozzy neu interpretierte. Der Song, ursprünglich von Ozzys Band Black Sabbath, wurde durch ihre Version ein emotionales Vater-Tochter-Duett und erreichte Platz 1 der britischen Charts – ein bleibendes Symbol ihrer innigen Beziehung.