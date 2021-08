Nach Promi BB-Zoff: Das hält Pascal Kappés wirklich von Daniela Büchner!

Der Soap-Star hatte den Eindruck, dass Danni Büchner und Melanie Müller ihn als größten Konkurrenten angesehen haben. "Wenn ich mir die Nominierung gestern angesehen habe, hatte ich den Eindruck, dass Daniela und Melanie Angst hatten", so der Darsteller. Dann erklärt er auch die Gründe. "Weil ich bin ein starker Typ bin, groß und auffallend. Wir haben 24 Stunden Gas gegeben und ich glaube, dass sie in mir einfach einen großen Konkurrenten gesehen haben. Und es war natürlich schwierig, da ich erst später hinzugekommen bin. Aber ich habe alles gemacht, was nur ging, um solange wie möglich drin zu bleiben", stellt er klar.

