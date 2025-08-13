In der aktuellen Folge von "Prominent getrennt" eskaliert der Konflikt zwischen Jonny Jaspers und Laura Peuker endgültig. Schon zu Beginn sorgt Jonny mit herablassenden Kommentaren gegenüber Frauen für Aufsehen. Später folgt dann die wohl explosivste Szene der Staffel: Bei ihrer "Zeit zu zweit" gesteht Laura, dass sie nach der Trennung mit einem Kollegen aus Jonnys Fußballmannschaft geschlafen hat – eine Offenbarung, die bei Jonny einen regelrechten Wutausbruch auslöst.