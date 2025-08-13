"Prominent Getrennt"-Laura: Nach Bettwäsche-Bombe! Jetzt legt sie gegen Jonny nach
Nach einem dramatischen Streit vor laufenden Kameras lässt Laura Peuker nun auch auf Social Media weiterhin kein gutes Haar an ihrem Ex Jonny Jaspers.
Laura Peuker rechnet nach der achten Folge von "Prominent getrennt" im Netz mit Ex Jonny Jaspers ab.
© RTL
In der aktuellen Folge von "Prominent getrennt" eskaliert der Konflikt zwischen Jonny Jaspers und Laura Peuker endgültig. Schon zu Beginn sorgt Jonny mit herablassenden Kommentaren gegenüber Frauen für Aufsehen. Später folgt dann die wohl explosivste Szene der Staffel: Bei ihrer "Zeit zu zweit" gesteht Laura, dass sie nach der Trennung mit einem Kollegen aus Jonnys Fußballmannschaft geschlafen hat – eine Offenbarung, die bei Jonny einen regelrechten Wutausbruch auslöst.
So reagiert Laura im Netz auf Folge 8
Zurück in der Villa rächt sich Laura auf ungewöhnliche Weise: Sie bezieht Jonnys Bett neu – auf der Decke prangen in großen Buchstaben "Arschloch" und "Fremdgeher". Für Jonny eine klare Provokation, die er nicht unbeantwortet lässt. Er schnappt sich die Bettwäsche und wirft sie kurzerhand ins offene Feuer – eine Szene, die aktuell für jede Menge Gesprächsstoff sorgt.
Nach Ausstrahlung der Folge meldet sich Laura nun auf Instagram zu Wort – wenn auch subtil. Unter einer Story von "Love Island"-Star Stephanie Schmitz, die Jonnys Verhalten kritisiert und Laura stattdessen für ihre Reaktion lobt, schreibt sie schlicht und einfach: "Danke". Ob daraus erneut ein öffentlicher Insta-Beef mit ihrem Ex entsteht, bleibt abzuwarten – die Fans spekulieren jedenfalls schon fleißig.
Wie geht es bei "Prominent getrennt" weiter?
Die aktuelle Staffel liefert Woche für Woche neue Dramen, Allianzen und Eklats, und das Finale rückt immer näher. Ob sich die Situation zwischen Jonny und Laura noch weiter hochschaukelt oder ob bald ein Waffenstillstand eintritt, dürfte sich schon in den nächsten Folgen zeigen – immer dienstags, bei RTL+.