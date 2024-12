Nach Skandal-Vorwürfen: Yasin Mohamed doch nicht im Dschungelcamp?

Bei den Fans sorgt das Statement für Unmut: „Will ihn so oder so nicht im Dschungelcamp sehen. Ich finde man sollte ihm keine Plattform mehr bieten und der Meinung war ich auch schon vor Sophies Anschuldigungen“, schreibt ein Follower. „Die Sender distanzieren sich immer von Gewalt und Diskriminierung, aber im Endeffekt passiert was?! Genau: GAR NICHTS!“, kommentiert eine Frau.

Viel Zeit bleibt den Verantwortlichen nicht: Im Januar sollen die Kandidaten nach Australien fliegen, am 24. Januar beginnt die neue Staffel.