Yasin Mohamed: Die fast unendliche Liste seiner Ex-Freundinnen

Reality-TV-Star Yasin Mohamed sorgt regelmäßig für Schlagzeilen – vor allem in Sachen Liebe. In den letzten Jahren hat der gebürtige Münchner eine beachtliche Liste an Ex-Freundinnen angesammelt. Ob TV-Shows oder Social Media – seine Beziehungen und Flirts bleiben selten unbemerkt. Hier kommt der Überblick über Yasins Liebesleben, von Alicia Costa Pinhero bis Jenny Elvers – chronologisch und ungeschönt.