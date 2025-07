Nick verrät außerdem, dass er in den letzten Jahren viel Zeit mit seinem Vater verbracht hat. Dafür sei er sogar extra zurück nach Florida gezogen, um ihm näher sein zu können. "Ich bin so dankbar für diese Erinnerungen", so der 35-Jährige. "Ich würde alles tun, um ihn zurückzubekommen, aber ich weiß jetzt, dass er immer über mich wachen wird. Ich werde mich immer an die Lektionen und Ratschläge erinnern, die er mir gegeben hat, und so weitermachen, dass er stolz darauf wäre."