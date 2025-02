Nach Tod von Michelle Trachtenberg: Blakey Lively teilt herzzerreißenden Abschiedspost!

In der Hit-Serie "Gossip Girl" schlüpfte Michelle Trachtenberg seit Staffel 1 immer wieder in die Rolle der intriganten Georgina Sparks. Während ihr Charakter in der Serie nicht unbedingt Sympathien einheimste, liebten die Fans sie für jedes Drama, das die Serie um so spannender machte. Genauso wie ihre Kollegen, die von der Nachricht des viel zu frühen Ablebens ihrer Serien-Kollegin ebenso geschockt sind. Im Netz sammelten sich nun Beileidbekundungen und emotionale Abschiedsworte ihrer einstigen "Gossip Girl"-Crew.

Blake Lively (37), die in der Serie Serena van der Woodsen spielte, meldete sich nach dem Tod ihrer einstigen Kollegin auf Instagram zu Wort und ließ sich zu einem emotionalen Statement hinreisen. Zu einem Foto ihres ersten gemeinsamen Drehtags schreibt sie zu Deutsch: "Das ist der erste Tag, an dem ich Michelle traf. Sie war wie Elektrizität. Man wusste, wenn sie einen Raum betrat, weil sich die Schwingungen veränderten. Alles, was sie tat, tat sie zu 200 %. Sie lachte aus vollem Herzen über einen Witz, sie stellte sich der Leitung, wenn sie das Gefühl hatte, dass etwas nicht stimmte, ihre Arbeit lag ihr sehr am Herzen, sie war stolz darauf, ein Teil dieser Gemeinschaft und dieser Branche zu sein, so schmerzhaft das manchmal auch sein konnte, sie war ihren Freunden gegenüber äußerst loyal und mutig für die, die sie liebte, sie war groß und mutig und ganz sie selbst. Und sie trug immer leckeres, nach Karamell riechendes Lipgloss auf, denn sie wollte nicht nur vor der Kamera glänzen, sondern jedem, der sich in ihrer Nähe befand, ein schönes Erlebnis bereiten, bis hin zum subtilen Geruch ihres Lipglosses, denn sie achtete auf die süßen Details. Sie war durch und durch ein liebenswürdiger Mensch. Die Zeit vergeht. Man hält es für selbstverständlich, dass man einen alten Freund wiedersieht. Um es mit den Worten zu sagen: Die wahren Tragödien im Leben sind die, die einen an einem ruhigen Dienstag überraschen. Halte die, die du liebst und geliebt hast, in Ehren. Die Welt hat mit Michelle einen tief empfindsamen und guten Menschen verloren. Mögen ihre Arbeit und ihr großes Herz denjenigen in Erinnerung bleiben, die das Glück hatten, ihr Feuer zu erleben."

Auch Ed Westwick (37), der den Chuck Bass in der Serie verkörperte, meldete sich im Netz zu Wort und postete ein Foto von Michelle Trachtenberg als Georgina Sparks in seine Instagram-Story: