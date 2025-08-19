Nach Trennung: Pietro Lombardi verschwunden! Niemand weiß, wo er steckt

Kurz nach dem Streit soll der Sänger angeblich das gemeinsame Haus verlassen haben. In dieser Zeit habe Laura ihren Trennungspost veröffentlicht. Wenig später soll Pietro noch einmal zurückgekehrt sein, um einen Koffer zu packen – doch gegen 19:30 Uhr sei er laut Berichten erneut verschwunden. Seither gebe es keine verlässlichen Informationen mehr über seinen Aufenthaltsort.