Nach Trennung: Pietro Lombardi verschwunden! Niemand weiß, wo er steckt
Drama um Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa: Nach der überraschenden Trennung ist der DSDS-Star plötzlich wie vom Erdboden verschluckt. Freunde und Fans fragen sich – wo ist Pietro?
Von Pietro lombardi fehlt jede Spur.
© IMAGO / Jan Huebner
Die Beziehung zwischen Pietro Lombardi (33) und seiner Verlobten Laura Maria Rypa (29) steht endgültig vor dem Aus und diesmal scheint es ernster als je zuvor. Am Sonntagmittag machte die Influencerin die Trennung auf Instagram offiziell. Doch damit nicht genug: Seitdem ist der Sänger spurlos verschwunden.
Nach der Verkündung bleiben nicht nur seine Fans ratlos zurück, sondern offenbar auch Laura selbst. Denn bis jetzt weiß niemand, wo Pietro steckt.
Heftiger Streit vor dem Liebes-Aus
Wie BILD berichtet, soll es am Sonntag erneut zu einem massiven Streit gekommen sein. Auslöser sei ein bekanntes Konfliktthema in der Beziehung gewesen: Laura fühlte sich mit den beiden kleinen Söhnen Leano Romeo (geb. 2023) und Amelio Elija (geb. 2024), den Hunden, Haus und bevorstehendem Umzug überlastet und von Pietro im Alltag allein gelassen.
Kurz nach dem Streit soll der Sänger angeblich das gemeinsame Haus verlassen haben. In dieser Zeit habe Laura ihren Trennungspost veröffentlicht. Wenig später soll Pietro noch einmal zurückgekehrt sein, um einen Koffer zu packen – doch gegen 19:30 Uhr sei er laut Berichten erneut verschwunden. Seither gebe es keine verlässlichen Informationen mehr über seinen Aufenthaltsort.
Die Familie steht hinter Laura
Während Pietro verschwunden bleibt, versucht Laura offenbar, den Alltag zu stemmen. Nach Informationen der "Bild" ist sie mit den beiden Kindern weiterhin zu Hause. Unterstützung erhält sie in dieser schwierigen Zeit von Freunden und ihrer Familie, die ihr beistehen.
Laura und Pietro hatten in den letzten Jahren immer wieder für Schlagzeilen gesorgt: Mehrfach trennte sich das Paar, versöhnte sich und startete einen Neustart. Sogar ein Polizeieinsatz im Oktober 2024, bei dem Pietro Vorwürfen häuslicher Gewalt ausgesetzt war, hielt sie nicht dauerhaft auseinander. Doch diesmal scheint es endgültig.
Große Frage: Wo steckt Pietro Lombardi?
Die Fans fragen sich: Wo ist Pietro? Selbst Laura soll laut "Bild" keinen Kontakt mehr zu ihm haben. Ein geplantes Konzert des Sängers im NaturTheater Bad Elster in Sachsen am kommenden Samstag steht bislang noch im Raum – ob er tatsächlich auftreten wird, bleibt fraglich.
Bislang äußerte sich weder Pietro Lombardi noch Laura Maria Rypa persönlich zu den aktuellen Ereignissen.