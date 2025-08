Nach Trennung von Annika & Ingo: Jetzt äußert sich Vera Int-Veen

Was nach außen wie eine normale Trennung aussieht, hat für Ingo offenbar schwerwiegende Konsequenzen. In mehreren Instagram-Posts offenbarte der 34-Jährige zuletzt, dass er infolge des Liebes-Aus sogar um seine Existenz fürchtet. Seine Ex Annika habe ihm mitgeteilt, dass sie bereits in einer neuen Beziehung sei – per WhatsApp. Für Ingo ein harter Schlag: "Und dann bekomme ich nur über WhatsApp geschrieben, dass es aus ist? Und du direkt einen neuen hast – habe ich das alles verdient?", klagte er auf Social Media.