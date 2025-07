"Schwiegertochter gesucht"-Ingo droht die Obdachlosigkeit!

Reality-TV-Star Ingo (34), bekannt aus "Schwiegertochter gesucht", steckt aktuell in einer schweren Krise. In seiner Instagram-Story macht der 34-Jährige öffentlich: "Ich habe heute Morgen mit meinem Vermieter gesprochen und ich werde Ende des Monats obdachlos sein." Eine neue Bleibe ist nicht in Sicht.