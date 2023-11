Nacktmodel Micaela Schäfer über "Promi Big Brother": "Wer jetzt jammert, jammert auf hohem Niveau."

Was sind im Haus die größten Herausforderungen?

Den Schlafmangel überstehen. Das ist echt krass! Man geht irgendwann zwischen 1 Uhr und 4 Uhr nachts ins Bett, steht ein paar Stunden später wieder auf, weiß nie wie spät es ist. Aber in der Tat muss ich sagen, dass die Bewohner im Moment ein Luxusleben führen, im Gegensatz zu uns letztes Jahr. Wir hatten kein Bett, keine Couch, kein Tageslicht. Wer jetzt jammert, jammert auf hohem Niveau. Und natürlich ist es schrecklich seine Liebsten nicht zu sehen. Ich habe sehr darunter gelitten, meinen Freund nicht zu sehen.

Was ist das größte No Go? Womit kann man sich schnell ins Haus schießen?

Miese Laune und Langweiler. Es ist eine harte Zeit im Haus und da kann man sowas überhaupt nicht gebrauchen.