Nadja abd el Farrag: Bedroht und kontrolliert! Der wahre Grund für ihr Verschwinden

Seit Monaten vermissen Fans Nadja abd el Farrag in den sozialen Medien und fragen sich, was eigentlich bei der Ex von Dieter Bohlen los ist. Vor kurzem meldete sich ein vermeintlicher Freund der 58-Jährigen auf ihrem Instagram-Account und bat die Follower um Hilfe. Denn Naddel sei verschwunden. "Nadja, ich – nein, nicht nur ich – wir wollen, dass DU dich meldest, liebe Nadja. Seit Monaten kein Zeichen mehr von dir. Wir sind dir nicht böse und verurteilen dich nicht, wir wollen einfach nur das du dich bei uns meldest, alles andere kriegen wir hin. Wir sind für dich da", schreib er verzweifelt.

Doch jetzt kommt die ganze Wahrheit ans Licht!