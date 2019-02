Nadja Abd el Farrag: Eiskalte Abrechnung!

Es wird nicht ruhig um ! Das Naddel und nicht die besten Freundinnen sind, ist bekannt. Wie tief Nadjas Groll gegenüber Verona jedoch immer noch sitzt, zeigt das neueste Statement der Bohlen Ex...

Verona Pooth: Traurige Ehe-Beichte!

Nadja Abd el Farrag schießt scharf gegen Verona

Es war der Skandal der 1990er Jahre, als seine Nadja für Verona verließ, um letztendlich nach einer vierwöchigen Ehe mit dem "Blubb"-Model, zu Nadja zurückzukehren. Das seitdem zwischen den beiden Frauen Eiszeit herrscht, ist kaum verwunderlich. Vor allem Naddel schoss stetes scharf gegen Verona. So erläuterte sie vor zwei Jahren gegenüber "Closer": "Die Zeit, in der Verona in mein Leben trat, war rückblickend das Schlimmste, was mir passieren konnte." Definitiv harte Worte! Aber auch aktuell sieht das Verhältnis zwischen den beiden nicht besser aus - zumindest von Naddels Seite...

Naddel rechnet mit Verona ab

Wie Naddel nun verrät, hat sie von Verona eine ganz klare Meinung: Verona kann nicht älter werden. So erläutert sie gegenüber "IN": "Ich denke, sie hat wirklich ein Problem mit dem Älterwerden. Ich habe das Gefühl, sie will eine zweite sein.“ Upppsss, das hat gesessen! Was Verona über diesen fiesen Diss von Naddel denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab die Frau von Franjo Pooth dazu noch kein Statement ab. Wir können also weiterhin gespannt sein...