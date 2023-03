Nadja Abd el Farrag: Spurlos verschwunden! Ihr Freund schlägt Alarm

Ihr Kumpel Daniel meldet sich auf ihrem Instagram-Account zu Wort: "Alle haben sich gefragt, wer ist der Typ da neben Nadja. Der Typ bin ich, Daniel, ich betreue Nadjas Profil seit Anfang 2022", erklärt er. "Nadja ist mir eine sehr gute Freundin geworden. Leider kann Nadja aufgrund ihrer negativen Erfahrungen Freund und Feind nicht mehr voneinander unterscheiden. Ich möchte jetzt an dieser Stelle nicht auf Nadjas persönliche Situation eingehen. Das ist zu privat. Nur so viel, Nadja wurde in den letzten Jahren von ihren sogenannten Berater/innen komplett vera*scht und ausgenommen. All das haben wir nun mittlerweile aufgearbeitet und es werden sich Anwälte und Gerichte damit beschäftigen um diese Personen zur Rechenschaft zu ziehen."