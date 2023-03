Nadja Tiller: Traurige Neuigkeiten nach ihrem Tod! Ihr letzter Wunsch blieb unerfüllt

Wie "Das Neue" berichtet, soll Nadja Tillers zwei letzte Wünsche gehabt haben: "Ich möchte nicht leiden, kein Pflegefall werden – und nicht allein sein in dem Moment, in dem ich sterbe!" Doch am Ende ihres Lebens war Nadja Tiller allein. Ohne einen geliebten Menschen an ihrer Seite. Nur ein Pfleger hielt im Seniorenheim ihre Hand.

Denn es ging am Ende alles so schnell. Zu schnell, als dass Tochter Natascha sich noch in den Flieger hätte setzen können. Nadja Tillers Tochter lebt schon seit Jahren in Griechenland. Auch Sohn Jan-Claudius schaffte es nicht, bei seiner geliebten Mama zu sein. Und so starb die große Schauspielerin ("Das Mädchen Rosemarie") ohne die wärmende Hand ihrer Liebsten. Wohl ihr einziger Trost in diesem Moment: Zu wissen, dass sie wieder mit ihrem Ehemann Walter Giller zusammen sein wird. Bis zuletzt glaubte Nadja Tiller fest daran: "Eines Tages werde ich meinen Walter im Himmel wiedersehen. Und das wird ein Moment voller Freude. Denn jeden Tag auf Erden vermisse ich ihn..."

