Narumol: Brisante Sex-Beichte! Die "Kampf der Realitystars"-Promis sind schockiert

Narumol packt aus

Claudia Obert will wissen, in welcher Stellung die anderen Damen der Sendung am besten zum Höhepunkt kommen. Gina-Lisa Lohfink kann da nur lachen. Narumol antwortet jedoch ehrlich und verrät, dass sie noch nie einen Orgasmus hatte! "Hauptsache der Mann ist zufrieden, dann bin ich egal", erklärt sie.

Da läuft es Frau Obert eiskalt den Rücken hinunter! "Ich fürchte, dass das kein Spaß war", antwortet sie besorgt. Narumol scheint sich aber nicht daran zu stören, dass Josef sie nicht zum Höhepunkt bringen kann. Ganz im Gegenteil! Sie liebt ihren Schatzi trotzdem von ganzem Herzen...

"Kampf der Realitystars" verpasst? HIER bei TVNOW könnt ihr die letzte Episode und die neue bereits jetzt vor der TV-Ausstrahlung streamen.*

Das sind die schönsten "Bauer sucht Frau"-Liebesgeschichten: