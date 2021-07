Kampf der Realitystars: So prominent ist die Frau von Evil Jared

Seit dem offiziellen Band-Aus 2015 behauptet sich Evil Jared vor allem in der deutschen Fernsehlandschaft. Mehrfach nahm der Amerikaner an der „Wok-WM“ in Oberhof teil, ließ die Fäuste beim „Promi-Boxen“ fliegen oder war in Jokos und Klaas Unterhaltungsshow „Circus HalliGalli“ zu sehen. 2016 erhielt Evil Jared Hasselhoff sogar ein eigenes Format namens „Evil Science“ auf ProSieben Maxx, in dem er sich seiner Lieblingsbeschäftigung widmete: Extreme Selbstversuche! Ob "Kampf der Realitystars" da wohl auch dazuzählt? Eins stellt der Rocker jedenfalls bei RTLzwei schon vorab klar: Er ist nicht der kleine Bruder von David Hasselhoff! Ach wie schade...

