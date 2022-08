Narumol: Jetzt geht sie ihren eigenen Weg

Wie es nämlich scheint, will Narumol jetzt auch mit ihren Kochfähigkeiten ihre Fans bei Laune halten. In einem ihrer jüngsten Beiträge ist die gebürtige Thailänderin wieder dabei zu sehen, wie es fleißig den Kochlöffel schwingt und ihrer Community in ihre kulinarischen Künste einweiht! Das sie dabei volle Erfolge erzielt, wird vor allem anhand der Kommentare deutlich! So heißt es unter dem Beitrag: "Bitte bitte, wir brauchen ein Narumol-Kochbuch" sowie "Oh, das sieht sooooo lecker aus Narumol! Machst du mal ein Kochbuch?". Ob die "Bauer sucht Frau"-Kultkandidatin den Bitten ihrer Fans wohl nachkommt? Wir können definitiv gespannt sein!