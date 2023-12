Narumol & Josef: Neues Familienglück! Sie sind so einfach nur dankbar

Bereitet Josef langsam seine Nachfolge vor?

Dieser Stall ist Josefs ganzer Stolz. Er hat sein Leben lang dafür gearbeitet. Wer in seine Fußstapfen tritt, das steht noch nicht fest. Jenny studiert Agraringenieurwesen, ist in zwei Jahren fertig. Und Jorafina ist noch so jung. Ich wünsche mir, dass die Mädchen Hand in Hand arbeiten und sein Lebenswerk gemeinsam fortsetzen.

Dann habt ihr ja mehr Zeit als Ehepaar und als Familie?

Das wäre sehr schön. Josef ist ein so fleißiger Mann. Er hat schon als kleiner Junge nur gearbeitet – vor der Schule und nach der Schule. Ich habe immer Angst, dass er irgendwann einfach umfällt, weil er sich nie schont und alles immer selbst machen will. Jetzt werden wir – hoffentlich – ein ganz neues Familienglück genießen können. Das ist das schönste Weihnachtsgeschenk für uns alle! Danke, lieber Gott!