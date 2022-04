Natascha Ochsenknecht: "Es war Liebe auf den ersten Blick"

Hilfe im Haushalt? Braucht die Ex-Frau von TV-Star Uwe Ochsenknecht (66) nicht! "Sogar die Fenster putze ich selbst", betont sie. "Ich habe mich schon immer um alles allein gekümmert, auch, was die Betreuung der Kinder betrifft. Was das angeht, war ich stets anders als viele Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen."

Bunte Wände, gemütliche Möbel, stilvolle Details – die Wohnung ist Ausdruck ihrer schillernden Persönlichkeit. Und sie spielt auch eine Hauptrolle als "Familienzentrale" in der neuen Reality-Soap „Diese Ochsenknechts“, in der sich alles um Natascha und ihre drei Kids Cheyenne (21), Jimi Blue (30) und Wilson Gonzalez (32) dreht.

Ob ihr auch mal wieder ein Mann ins Haus kommt? Natascha ist nicht abgeneigt, hat aber genaue Vorstellungen: "Ich möchte keinen Kerl mehr, der sich für etwas besseres hält, keinen Narzissten und keinen Lügner", betont sie. "Ich wünsche mir einen normalen Typen, der seine Pizza selbst zahlen kann." Und vielleicht ist es dann ja Liebe auf den ersten Blick – wie bei ihrer Wohnung!