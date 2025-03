Cheyenne Ochsenknecht: Keine Versöhnung mit Papa Uwe! Es ist endgültig

Schon seit einigen Jahren haben Cheyenne und Uwe Ochsenknecht nicht das beste Verhältnis zueinander. Doch wie es aussieht, möchte die 24-Jährige nun endgültig nichts mehr mit ihrem Vater zu tun haben. Auf Instagram wird Cheyenne in einer Fragerunde gefragt, warum man nie gemeinsame Aufnahmen von ihr und Uwe sehe. Ihr Antwort darauf: "So ein Mensch passt in meine gesunde Welt nicht rein. Punkt."

Bereits im letzten Jahr hatte Cheyenne in der ARD-Talkshow "deep und deutlich" über das Vater-Tochter-Verhältnis ausgepackt und verraten, dass es seit der Trennung von Uwe und Natascha Ochsenknecht (60) angespannt sei und sie "nach 14 Jahren Hinterherlaufen" auch "keine Lust mehr" habe, sich um guten Kontakt zu ihrem Vater zu bemühen.