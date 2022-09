Nathalie Volk: Blut ihrer Eltern aufgewischt! So hart war ihre Kindheit

"Schießereien und das Blut meiner Eltern vom Marmorboden aufwischen"...so krass, beschreibt Nathalie Volk ihren Alltag in ihrer Kindheit. Die Lehmwandlung in Nienburg, in der sie neusten Angaben nach die ersten 12 Jahre ihres Lebens verbrachte ist geprägt von negativ Schlagzeilen, wie Schlägereien und Drogenhandel. Was Nathalie dort durchmachen musste, wird sie in ihrem Buch wohl enthüllen. Bleibt abzuwarten, wann genau ihre Fans ihr Werk in den Händen halten dürfen.

