Nathalie Volk: Maulkorb für ihren Frank Otto

Vor drei Jahren stellte das EX-"GNTM"-Model Fotos ins Netz, die den Eindruck erweckten, das Paar hätte heimlich in den USA geheiratet. Sie in Weiß, er im Cutaway, knutschend vor einer Blumenwand. Unter einem der Schnappschüsse schrieb sie: "Wedding Make-up".

Doch Frank Otto bestritt eine Ehe: "Wir haben nicht geheiratet." Autsch! Nathalie fühlte sich zutiefst gedemütigt und rächte sich. Die junge Frau setzte einen knallharten Vertrag auf. Darin verbietet sie ihrem Lover, jemals wieder ohne ihr Einverständnis in der Öffentlichkeit über sie zu reden. Falls doch, muss Frank Otto eine halbe Million Euro blechen! Noch irgendwelche Fragen, wer hier die Hosen anhat?

Der Vater von vier erwachsenen Kindern verfiel vor acht Jahren dem vierzig Jahre jüngeren TV-Sternchen und ihrer Schneewittchen-Schönheit. Seitdem überhäuft Otto sie mit Schmuck, schenkte ihr ein Apartment in New York, finanzierte eine Schauspielausbildung. Selbst als Nathalie 2020 mit dem verurteilten Ex-"Hells Angels"-Rocker Timur Akbulut in die Türkei durchbrannte, reiste der liebeskranke Otto ihr hinterher und "kaufte" sie aus dem Banden-Millieu raus! Hinterher zog sie wieder, als wäre nichts passiert, in Franks Villa ein. Für Nathalie Volk eine Selbstverständlichkeit. Für die Hamburger Schickeria wahrscheinlich total unverständlich …