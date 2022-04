Nathalie Volk: Peinliche Ego-Show!

Sie heuerte bei Heidis Modelshow "GNTM" an, angelte sich erst einen Millionär (Unternehmer Frank Otto, 64) und dann einen wegen Totschlags vorbestraften Rocker-König, zog nach New York, um Schauspielerin zu werden, und nannte sich fortan "Miranda DiGrande". Geht’s auch ’ne Nummer kleiner? Natürlich nicht! Doch trotz all der Mühen blieb die große Miranda eine kleine Nummer.

Aufgeben kommt für Nathalie dennoch nicht infrage: Sie probiert’s einfach noch mal von vorn, kehrte mit viel Trara nicht nur zu ihrem (offenbar ernsthaft verliebten) Ex Frank Otto zurück, sondern nach einer Kunstpause nun auch zu Social Media. Im Akkord setzt Nathalie nun Postings ab, suhlt sich in neuer Aufmerksamkeit und prahlt mit ihren angeblichen Talenten: "Meine Schauspielkarriere startet jetzt auch richtig durch, ich bin demnächst in zwei Filmen zu sehen", tönt sie auf Instagram. Um welche Filme es sich handelt? Dazu sagt sie natürlich nichts, es dürfte sich um Nathalies ganz persönliches Kopfkino handeln…