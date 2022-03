Nathalie Volk: Sie feiern ihr Comeback!

Ob die 25-Jährige damit nun wieder auf Instagram durchstarten will? Augenscheinlich wirken die Bilder aus ihren neuen Beiträgen, wie Aufnahmen aus ihrem persönlichen Archiv. Ob das mit ihren großen Plänen zusammenhängt, in den USA ihren großen Durchbruch erreichen zu wollen? Zuletzt verriet sie: "Ich bin gerade dabei, meine Karriere in den USA aufzunehmen". Da kann eine wachsende internationale Fan-Gemeinde auf Instagram gewiss nicht schaden.

Ihre Teilnahme bei GNTM hatte sie damals ja schon in Deutschland bekannt gemacht. Auch "Der Bachelor" eignete sich für viele Teilnehmerinnen bereits als Karriere Sprungbrett. Welche Promis dadurch bekannt wurden, erfährst du im Video: