Nach Liebes-Aus: Krankenhaus-Drama um Nathalie Volk!

Mit der aktuellen Situation scheint Nathalie Volk also alles andere zufrieden zu sein. Sie ist schon längst nicht mehr in der Türkei, sondern in New York - dort will sie ihr Schauspielstudium fortführen. In der US-Metropole musste die Beauty jedoch den nächsten Schicksalsschlag verkraften: Nathalie Volk musste ins Krankenhaus! In einer Instagram-Story postete sie einen Schnappschuss mit einem Bändchen aus dem Krankenhaus - dazu markierte sie eine Klinik in New York. Weshalb sie dort ist, hat Nathalie Volk jedoch nicht verraten.

