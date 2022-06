Nathalie Volk & Frank Otto: Jetzt spricht er Klartext!

Nachdem die Beziehung mit Timur in die Brüche ging, war Frank Nathalies Fels in der Brandung. "Frank hat mich eigentlich rausgekauft. Also, was heißt rausgekauft… aber er hat mir geholfen, da rauszukommen", offenbart sie jetzt im Interview mit Sender RTL. Der Unternehmer kämpfte nicht nur um ihre Freiheit, sondern auch um ihre Liebe. "Frank hat mich dann bei meiner Mutter mit einem Blumenstrauß besucht. (...) Und mir ist klar geworden: Er ist der Richtige für mich."