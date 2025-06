Neuanfang auf Malle: So verdient Marc Terenzi jetzt sein Geld

Die Rückschläge der letzten Zeit gehören nun endlich der Vergangenheit an und Marc blickt voller Hoffnung in die Zukunft. "Mein Kopf ist so klar, und ich bin so ausgeglichen wie noch nie. Der ganze Stress ist endlich weg", erzählt er. Drogen- und Alkoholprobleme, Ärger in der Liebe, Gerichtsverfahren ... ja, der Ex-Boygroup-Star hatte viele schlaflose Nächte. Das wilde Leben vermisst er heute nicht mehr. "Ganz ehrlich? Null! Ich vermisse gar nichts davon. Ich lebe jetzt auch in einem völlig anderen Umfeld", stellt er klar. "Ich bin nicht mit Leuten zusammen, die abends um die Häuser ziehen, sondern mit Menschen, die am frühen Morgen ins Fitnessstudio gehen." Wie schön! Man kann ihm diesen Neuanfang nur von ganzem Herzen gönnen ...