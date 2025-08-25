Pietro Lombardi bricht sein Schweigen: Unglaublich, was er jetzt zu sagen hat
Nach der überraschenden Trennung von Laura Maria Rypa meldet sich Pietro Lombardi endlich zurück – doch was er sagt, sorgt für Gesprächsstoff.
Jetzt spricht Pietro Lombardi endlich selbst – und sagt ausgerechnet das!
© IMAGO / STAR-MEDIA
Tagelang herrschte Funkstille rund um Pietro Lombardi (33). Während seine Ex-Partnerin Laura Maria Rypa (29) die Trennung via Instagram öffentlich gemacht hatte und seither mehrere Updates gab, schwieg der Sänger beharrlich. Paparazzi-Aufnahmen hielten die Fans jedoch auf Trab – und nun sorgt sein erstes Statement für Aufsehen.
Trennung per Instagram verkündet – Pietro schwieg
Am 17. August 2025 verkündete Laura Maria Rypa das Liebes-Aus mit Pietro Lombardi. Für viele kam das überraschend, schließlich zeigten sich die beiden zuvor noch als glückliche kleine Familie. Sie haben zwei gemeinsame Kinder: Küken Amelio (1) und der erste Sohnemann Leano (2).
Während Laura Maria ihre Follower:innen sofort ins Boot holte, herrschte bei Pietro Stille. Kein Wort, keine Andeutung – nichts. Genau dieses Schweigen machte die Situation für seine Fans umso spannender.
Paparazzi-Schnappschüsse heizten die Gerüchteküche an
Ganz ohne Schlagzeilen blieb der Sänger jedoch nicht. Paparazzi erwischten einen unbekannten Mann, der Kisten und Kleidung aus dem gemeinsamen Haus von Pietro und Laura trug. Wenig später tauchten Bilder von Pietro selbst auf – beim entspannten Shopping-Bummel auf der Düsseldorfer Kö. Für viele Fans wirkte das wie ein klares Zeichen: Trotz Trennung scheint er den Alltag zu meistern.
Erstes Konzert nach der Trennung – alle Augen auf Pietro
Noch spannender wurde es, als Pietros erstes Konzert nach dem Liebes-Aus näher rückte. Die Erwartungen waren riesig, schließlich rechneten viele mit einer emotionalen Ansage. Doch auf der Bühne blieb er professionell – kein Wort zu Laura, kein Kommentar zu den Schlagzeilen. Lediglich seinen drei Söhnen widmete er vielsagende Worte.
Pietro bricht sein Schweigen – aber anders als gedacht
Nach dem Konzert kam dann tatsächlich die erhoffte Meldung – wenn auch ganz anders als erwartet. Auf Social Media postete Pietro am Wochenende erstmals seit Wochen wieder etwas. Statt eines ausführlichen Statements teilte er einen Onlineartikel mit der Schlagzeile: "Fans stürmen zum Geländer: Pietro Lombardi Konzert in Bad Elster sorgt für Ausnahmezustand".
Dazu schrieb er die Worte: "Danke für die Liebe gestern Bad Elster. Team Lombardi, einmal Familie, immer Familie."
"Einmal Familie, immer Familie" – bittersüße Worte
Gerade der letzte Satz hat für viele Fans einen bitteren Beigeschmack. Schließlich ist es ausgerechnet die Familie, die für Pietro derzeit im Zentrum der Trennung steht. Während er sich für seine Community stark und dankbar zeigt, bleibt die Frage offen: Wie geht es für ihn, Laura und die beiden Kinder nun weiter?
Klar ist nur: Die Fans stehen hinter Pietro – und hoffen, dass er bald auch persönlichere Worte zu seiner neuen Lebenssituation findet. Bis dahin sorgt schon dieses kurze Statement für reichlich Gesprächsstoff.