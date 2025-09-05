Neues Leben ohne Tinush: So geht es Sarah-Jane Wollny jetzt
Sarah-Jane Wollny hat sich vor wenigen Monaten von Tinush getrennt. Nach der turbulenten Zeit bei "Temptation Island VIP" blickt sie nun nach vorne und hat auch schon neue Pläne im TV …
Sarah-Jane und Tinush haben keinen Kontakt mehr.
© RTL / Kimberly Schäfer / RTLZWEI
Als Sarah-Jane Wollny und Tinush ihre Liebe öffentlich machten, war das Interesse enorm. Die Tochter aus der TV-Großfamilie "Die Wollnys" und ihr Freund teilten ihr Glück offen mit den Fans. Doch die große Aufmerksamkeit brachte auch Schattenseiten mit sich – spätestens, als sie sich entschieden, ihre Beziehung bei "Temptation Island VIP" auf die Probe zu stellen.
Noch während der Dreharbeiten zeigte sich, dass ihre Liebe nicht unerschütterlich war: Tinush flirtete heftig mit den Verführerinnen, während Sarah-Jane mit Eifersucht und wachsendem Misstrauen kämpfte. Tränen und Zweifel vor laufender Kamera machten klar, dass ihre Beziehung ins Wanken geraten war. Zwar fanden die beiden am Ende der Show kurzzeitig wieder zueinander, doch die Risse blieben.
Das endgültige Liebes-Aus
Nur wenige Monate nach den TV-Aufnahmen dann die klare Ansage: Im Frühjahr 2025 bestätigten Sarah-Jane und Tinush offiziell ihre Trennung. Auf Instagram schrieb er, er wünsche ihr nur das Beste und bat um Respekt für die privaten Gründe. Auch Sarah-Jane ließ durchblicken, wie schwer ihr die Entscheidung gefallen sei.
Bei einem Event zur neuen Staffel von "Love Island VIP" sprach sie offen über das Kapitel: Auf die Frage, ob sie noch mit der Trennung hadere, stellte sie gegenüber TV Movie Online klar: "Nein, ich hadere nicht mehr damit. Es war die beste Entscheidung. Auch, dass ich aufgehört habe, für sein Glück zu kämpfen. Ich wünsche ihm weiterhin nur alles Gute."
Neue Pläne: "Promi Big Brother"
Statt weiter in der Vergangenheit zu verharren, konzentriert sich Sarah-Jane inzwischen voll auf die Zukunft. Schon bald steht für sie der nächste große TV-Auftritt an: Sie zieht ins "Promi Big Brother"-Haus. Damit wagt die Wollny-Tochter nicht nur einen Neuanfang, sondern stellt sich auch einer völlig neuen Herausforderung vor laufenden Kameras.
Für ihre Fans ist klar: Sarah-Jane ist stärker aus der Trennung hervorgegangen und hat gezeigt, dass sie ihren eigenen Weg geht.