Sarah-Jane Wollny: Überraschendes Beziehungsupdate kurz vor "Promi Big Brother"
Sarah-Jane Wollny überrascht ihre Fans mit einem ehrlichen Liebes-Update – und das ausgerechnet wenige Wochen vor ihrem Einzug ins "Promi Big Brother"-Haus 2025.
Ex Tinush hat Sarah-Jane Wollny das Herz gebrochen.
© RTL / Kimberly Schäfer
Sarah-Jane Wollny ist aktuell Single – und das schon seit rund fünf Monaten, wie sie jetzt auf Instagram enthüllte. In einer Fragerunde mit ihren Fans stellte sich die 25-Jährige den neugierigen Fragen rund um ihr Liebesleben. Dabei machte sie klar: "Ich suche nie, ich leb' nach dem Motto: wenn’s passiert, dann passiert’s eben. Ich erzwinge nichts. Das wird aber nicht so einfach."
Trennung von Tinush im April 2025
Erst im Frühjahr 2025 hatte Sarah-Jane eine schwere Trennung hinter sich gebracht. Gemeinsam mit ihrem damaligen Partner Tinush stellte sie ihre Beziehung zuvor bei "Temptation Island V.I.P." auf die Probe. Doch nach den Dreharbeiten war Schluss: Im April 2025 bestätigte Sarah-Jane auf Instagram offiziell das Liebes-Aus. Sie erklärte offen, dass nicht sie die Trennung wollte, sondern Tinush sich von ihr getrennt habe. Danach drohte ein Social-Media-Streit zwischen Sarah-Jane und Tinush zu eskalieren >>>
Über die Trennungsgründe schwieg die Wollny-Tochter weitgehend, deutete aber an, dass sie die Umstände als ungerecht empfand und emotional stark mitgenommen war.
Neustart bei "Promi Big Brother" 2025?
Umso spannender ist nun, dass Sarah-Jane Wollny ab Herbst 2025 bei "Promi Big Brother" einzieht. Dort treffen traditionell Promis aufeinander, die nicht nur rund um die Uhr unter Beobachtung stehen, sondern auch enge Allianzen und vielleicht sogar neue Gefühle entwickeln können. Könnte Sarah-Jane dort tatsächlich einen neuen Partner kennenlernen? Wer dabei infrage kommen könnte, lässt sich aus Hinweisen zum "Promi Big Brother"-Cast 2025 ableiten >>>
Ihre ehrliche Aussage, sie sei offen für das, was das Leben bringt, deutet zumindest darauf hin, dass sie trotz aller Enttäuschungen der letzten Monate bereit ist, wieder Vertrauen zu fassen.
Fans fiebern mit
Sarah-Jane Wollny hat viele Instagram-Fans, die ihr nach der Trennung mit wohlwollenden Worten zur Seite standen. Für sie ist klar: Sarah-Jane Wollny startet jetzt ein neues Kapitel. Mit "Promi Big Brother" eröffnet sich die Möglichkeit, dass nicht nur ihre Karriere, sondern vielleicht auch ihr Herz neuen Schwung bekommt.
Ob sie sich tatsächlich neu verliebt, wird sich schon bald im TV zeigen – und für die Zuschauer dürfte genau das ein zusätzlicher Reiz am "Promi Big Brother"-Spektakel 2025 sein.