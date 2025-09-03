Erst im Frühjahr 2025 hatte Sarah-Jane eine schwere Trennung hinter sich gebracht. Gemeinsam mit ihrem damaligen Partner Tinush stellte sie ihre Beziehung zuvor bei "Temptation Island V.I.P." auf die Probe. Doch nach den Dreharbeiten war Schluss: Im April 2025 bestätigte Sarah-Jane auf Instagram offiziell das Liebes-Aus. Sie erklärte offen, dass nicht sie die Trennung wollte, sondern Tinush sich von ihr getrennt habe. Danach drohte ein Social-Media-Streit zwischen Sarah-Jane und Tinush zu eskalieren >>>