Nicole Kidman: Beauty-Schock! Sie ist kaum noch wiederzuerkennen

Nicole Kidman sieht auf dem Foto nicht nur unnatürlich faltenfrei aus, sondern hat auch extrem aufgepolsterte Wangen. Alles ein Zeichen dafür, dass der Hollywood-Star erneut zur Beauty-Spritze gegriffen hat. Auch die Fans zeigen sich von dem Aussehen der Schauspielerin schockiert und kommentieren das Foto: "Nicole was hast du mit deinem Gesicht gemacht? Du fängst an, wie ein Monster auszusehen, dabei warst du mal so schön" oder "Du siehst nicht aus wie Nicole. Bitte hör auf!"

Schade, um diese Naturschönheit...