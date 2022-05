Matthias Reim & Christin Stark: Trennung nur einen Monat nach der Geburt

Obwohl eigentlich geplant war, dass Matthias Reim mit seiner Christin und Baby Zoe gemeinsam auf die große "Schlagertournee" mit Florian Silbereisen geht, berichtet der Sänger nun, dass er die Reise ohne seine zwei Herzdamen antritt. Vor allem für Christin ein herber Schlag. So offenbart Matthias: "Ich bin ein sehr, sehr glücklicher junger Papa. Und wir sind jetzt auf Tour. Ich bedaure sehr, dass meine Frau die Power noch nicht hatte. Eigentlich wollte sie jetzt auch hier sein und leidet sehr darunter, dass sie jetzt einfach sagt: 'Ich schaffe das noch nicht.'" Oh je! Doch Matthias und Christin sehen die ganze Sache pragmatisch! Der Sänger ergänzt: "Es ist aber auch gut so, sie muss sich erst mal erholen, und das Baby muss ja auch erst mal in Ruhe ankommen." Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass der Trennungsschmerz nicht all zu doll an Christin und Matthias zehrt!